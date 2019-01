Traffico Roma del 06-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20

IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A

CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI

RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA.

ALL’AURELIO SEMPRE CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA

DI OLIO SUL MANTO STRADALE.

IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA

BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE

TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SONO DIRETTI A SAN PIETRO PER UNIRSI AD UN

CORTEO STORICO LUNGO VIA DELLA CONCILIAZIONE.

PROPRIO A SAN PIETRO IN CORSO LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA CON PAPA

FRANCESCO, SUCCESSIVAMENTE, A MEZZOGIORNO, CI SARÀ LA RECITA DELL’ANGELUS E

LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI.

NELL’AREA DI VILLA BORGHESE, FINO ALLE 13:00 IN SVOLGIMENTO LA GARA

PODISTICA “LA CORSA DEL GIOCATTOLO”

TRA CINECITTÀ, L’APPIO CLAUDIO E LE CAPANNELLE IN CORSO LA XXVII EDIZIONE

DELLA GARA PODISTICA “CORRI PER LA BEFANA”: L’ARRIVO IN VIA LEMONIA.

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE TORNA AD ESSERE ATTIVA, SOLO PER OGGI, LA

NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO: LA

FASCIA ORARIA DI ESERCIZIO È DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA A

PIAZZALE DELLE CANESTRE.

