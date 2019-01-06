Traffico Roma del 06-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A
CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI
RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA.
ALL’AURELIO SEMPRE CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA
DI OLIO SUL MANTO STRADALE.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA
BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE
TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SONO DIRETTI A SAN PIETRO PER UNIRSI AD UN
CORTEO STORICO LUNGO VIA DELLA CONCILIAZIONE.
PROPRIO A SAN PIETRO IN CORSO LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA CON PAPA
FRANCESCO, SUCCESSIVAMENTE, A MEZZOGIORNO, CI SARÀ LA RECITA DELL’ANGELUS E
LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI.
NELL’AREA DI VILLA BORGHESE, FINO ALLE 13:00 IN SVOLGIMENTO LA GARA
PODISTICA “LA CORSA DEL GIOCATTOLO”
TRA CINECITTÀ, L’APPIO CLAUDIO E LE CAPANNELLE IN CORSO LA XXVII EDIZIONE
DELLA GARA PODISTICA “CORRI PER LA BEFANA”: L’ARRIVO IN VIA LEMONIA.
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE TORNA AD ESSERE ATTIVA, SOLO PER OGGI, LA
NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO: LA
FASCIA ORARIA DI ESERCIZIO È DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA A
PIAZZALE DELLE CANESTRE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma