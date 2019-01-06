Traffico Roma del 06-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUON POMERIGGIO
NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA:
CI SONO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE REGINA MARGHERITA E PONTE
UMBERTO I IN DIREZIONE DI PIAZZA ADRIANA, E SULLA STESSA PIAZZA ADRIANA
TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA; TRAFFICO
RALLENTATO ANCHE FRA PONTE PALATINO E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE DI PONTE
FLAMINIO.
TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 FRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTÀ; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI
RALLENTAMENTI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
PROPRIO A SAN GIOVANNI SI RALLENTA SU VIA CILICIA VERSO PIAZZALE APPIO.
SI RALLENTA ANCHE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA
ED APPIA.
A PIETERALATA FINO ALLE 17 CHIUSE AL TRAFFICO VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA
E LARGO ANTONIO BELTRAMELLI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE “LA BEFANA AL MUNICIPIO IV”.
RICORDIAMO CHE TORNA AD ESSERE ATTIVA, SOLO PER OGGI E FINO ALLE 19:30, LA
NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO, CON
CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE CANESTRE.
MENTRE DALLE 14 ALLE 19 TORNERANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E
DEL TRIDENTE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma