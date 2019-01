Traffico Roma del 06-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 13:20

NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA:

CI SONO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE REGINA MARGHERITA E PONTE

UMBERTO I IN DIREZIONE DI PIAZZA ADRIANA, E SULLA STESSA PIAZZA ADRIANA

TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA; TRAFFICO

RALLENTATO ANCHE FRA PONTE PALATINO E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE DI PONTE

FLAMINIO.

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 FRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTÀ; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI

RALLENTAMENTI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

PROPRIO A SAN GIOVANNI SI RALLENTA SU VIA CILICIA VERSO PIAZZALE APPIO.

SI RALLENTA ANCHE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA

ED APPIA.

A PIETERALATA FINO ALLE 17 CHIUSE AL TRAFFICO VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA

E LARGO ANTONIO BELTRAMELLI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA

MANIFESTAZIONE “LA BEFANA AL MUNICIPIO IV”.

RICORDIAMO CHE TORNA AD ESSERE ATTIVA, SOLO PER OGGI E FINO ALLE 19:30, LA

NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO, CON

CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE CANESTRE.

MENTRE DALLE 14 ALLE 19 TORNERANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E

DEL TRIDENTE.

DANIELE GUERRISI

