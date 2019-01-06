Traffico Roma del 06-01-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 14:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E
DELL’ACI,
TRAFFICO RALLENTATO IN CENTRO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA DEI TRIBUNALI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE CON RALLENTAMENTI SUL
LUNGOTEVERE DA PONTE REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI
PIAZZA ADRIANA ,
E DA PONTE VITTORIO EMANUELE II A PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO.
PER UN ALTRO INCIDENRTE A SUD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSO DEL TORRINO IN DIREZIONE OSTIA.
DIVERSI GLI EVENTI IN CORSO PER I FESTEGGIAMENTI DELL’EPIFANIA:
ALLA BALDUINA PER UNA MANIFESTAZIONE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE
FINO ALLE 21.30 CIRCA SU PIAZZA DELLA BALDUINA .
A PIETERALATA FINO ALLE 20 RIMARRA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLE CAVE DI
PIETRALATA FRA LARGO ANTONIO BELTRAMELLI E VIA CUPRA
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA BEFANA AL MUNICIPIO
IV”.
E AL PIGNETO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PESARO FRA VIA PERUGIA E VIA DEL
PIGNETO PER LA MANIFESTAZIONE “15 ANNI DELLO YETI”.
INFINE RICORDIAMO CHE TORNA AD ESSERE ATTIVA, SOLO PER OGGI E FINO ALLE
19:30, LA NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL
CENTRO, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE CANESTRE.
MENTRE FINO ALLE 19 SARANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL
TRIDENTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma