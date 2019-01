Traffico Roma del 06-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 14:20 RB

TRAFFICO RALLENTATO IN CENTRO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA DEI TRIBUNALI

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE CON RALLENTAMENTI SUL

LUNGOTEVERE DA PONTE REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI

PIAZZA ADRIANA ,

E DA PONTE VITTORIO EMANUELE II A PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO.

PER UN ALTRO INCIDENRTE A SUD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE

ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSO DEL TORRINO IN DIREZIONE OSTIA.

DIVERSI GLI EVENTI IN CORSO PER I FESTEGGIAMENTI DELL’EPIFANIA:

ALLA BALDUINA PER UNA MANIFESTAZIONE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE

FINO ALLE 21.30 CIRCA SU PIAZZA DELLA BALDUINA .

A PIETERALATA FINO ALLE 20 RIMARRA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLE CAVE DI

PIETRALATA FRA LARGO ANTONIO BELTRAMELLI E VIA CUPRA

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA BEFANA AL MUNICIPIO

IV”.

E AL PIGNETO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PESARO FRA VIA PERUGIA E VIA DEL

PIGNETO PER LA MANIFESTAZIONE “15 ANNI DELLO YETI”.

INFINE RICORDIAMO CHE TORNA AD ESSERE ATTIVA, SOLO PER OGGI E FINO ALLE

19:30, LA NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL

CENTRO, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE CANESTRE.

MENTRE FINO ALLE 19 SARANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL

TRIDENTE.

