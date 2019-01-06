Traffico Roma del 06-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E
DELL’ACI,
IN ZONA LA STORTA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA
CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO MORBELLI
IN DIREZIONE ROMA
A ROMA CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA DEI TRIBUNALI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE SU PONTE UMBERTO I VERSO
VIA ZANARDELLI
E SU LUNGOTEVERE DA PONTE VITTORIO EMANUELE II A VIA DELL’ARA PACIS IN
DIREZIONE PONTE REGINA MARGHERITA.
PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA APPIA NUOVA ALL’ ALTEZZA DI VIA
ANNIA REGILLA VESO IL CENTRO.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA
FOSSO DEL TORRINO IN DIREZIONE OSTIA.
DIVERSI GLI EVENTI IN CORSO PER I FESTEGGIAMENTI DELL’EPIFANIA:
ALLA BALDUINA PER UNA MANIFESTAZIONE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE
FINO ALLE 21.30 CIRCA SU PIAZZA DELLA BALDUINA E NELL’AREA CIRCOSTANTE.
A PIETERALATA E’IN SVOLGIMENTO L’ EVENTO “LA BEFANA AL MUNICIPIO IV”: FINO
ALLE 20 DIVIETO DI TRANSITO SU VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA FRA LARGO
BELTRAMELLI E VIA CUPRA.
E AL PIGNETO, PER LA MANIFESTAZIONE “15 ANNI DELLO YETI”, DIVIETO DI
TRANSITO SU VIA PESARO TRA VIA PERUGIA E VIA DEL PIGNETO.
AD OSTIA PER I FESTEGGIAMENTI DEL 6 GENNAIO CHIUSA AL TRAFFICO VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA.
RICORDIAMO CHE TORNA AD ESSERE ATTIVA, SOLO PER OGGI E SINO ALLE 19:30, LA
NAVETTA SHOPPING: COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO, CON
CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE CANESTRE.
INOLTRE FINO ALLE 19 RIMARRANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL
TRIDENTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma