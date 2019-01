Traffico Roma del 06-01-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 16:20 RB

IN ZONA LA STORTA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA

IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO MORBELLI IN DIREZIONE ROMA

PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA APPIA NUOVA ALL’ ALTEZZA DI VIA

ANNIA REGILLA VESO IL CENTRO.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA

FOSSO DEL TORRINO IN DIREZIONE OSTIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO

DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA:

CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE

CAVOUR IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO.

DIVERSI GLI EVENTI IN CORSO PER I FESTEGGIAMENTI DELL’EPIFANIA:

A PIETERALATA PER L’ EVENTO “LA BEFANA AL MUNICIPIO IV”: FINO ALLE 20

DIVIETO DI TRANSITO SU VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA FRA LARGO BELTRAMELLI E

VIA CUPRA.

AL PIGNETO, E’ IN CORSO LA MA MENIFESTAZIONE “15 ANNI DELLO YETI”, DIVIETO

DI TRANSITO SU VIA PESARO TRA VIA PERUGIA E VIA DEL PIGNETO.

AD OSTIA PER I FESTEGGIAMENTI DEL 6 GENNAIO CHIUSA AL TRAFFICO VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA.

INFINE RICODIAMO CHE SINO ALLE 19 RIMARRANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO

STORICO E DEL TRIDENTE.

