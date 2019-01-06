Traffico Roma del 06-01-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E
DELL’ACI,
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF VERSO IL CENTRO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO
DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SULLA TANGENZIALE
RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTERNSE NELLE DUE DIREZIONI
NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIALE DEL MURO TORTO DA VIA
SAN PAOLO DEL BRASILE A VIA LUISA DI SAVOIA
E NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA: SUL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI E
CODE DA PONTE PALATINO A PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO E DA PONTE
REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO.
DIVERSI GLI EVENTI IN CORSO PER I FESTEGGIAMENTI DELL’EPIFANIA:
A PIETERALATA PER L’ EVENTO “LA BEFANA AL MUNICIPIO IV”: FINO ALLE 20
DIVIETO DI TRANSITO SU VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA FRA LARGO BELTRAMELLI E
VIA CUPRA.
AL PIGNETO, MENIFESTAZIONE “15 ANNI DELLO YETI”, DIVIETO DI TRANSITO SU VIA
PESARO TRA VIA PERUGIA E VIA DEL PIGNETO.
AD OSTIA CHIUSA AL TRAFFICO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE
TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA.
RICODIAMO CHE FINO ALLE 19 RIMARRANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO STORICO
E DEL TRIDENTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma