Traffico Roma del 06-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E
DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE PER
UN INCIDENTE DA VIA LAURENTINA ALL’USCITA PER CIAMPINO ; RALLENTAMENTI PER
INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA TUSCOLANA.
SEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN
PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE VERSO ROMA
INCIDENTI SEGNALATI ANCHE IN CITTA’ CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE VERSO IL CENTRO
SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF
E A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA PORTUENSE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO
ANULARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO
DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SULLA TANGENZIALE
RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 VERSO SAN
GIOVANNI E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE NELLE DUE DIREZIONI
NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIALE DEL MURO TORTO DA VIA
SAN PAOLO DEL BRASILE A VIA LUISA DI SAVOIA
E NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA: SUL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI E
CODE DA PONTE PALATINO A PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO E DA PONTE
REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO.
RICODIAMO CHE FINO ALLE 19 RIMARRANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO STORICO
E DEL TRIDENTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma