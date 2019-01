Traffico Roma del 06-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE PER

UN INCIDENTE DA VIA LAURENTINA ALL’USCITA PER CIAMPINO ; RALLENTAMENTI PER

INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA TUSCOLANA.

SEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN

PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE VERSO ROMA

INCIDENTI SEGNALATI ANCHE IN CITTA’ CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI

CIRCOLAZIONE VERSO IL CENTRO

SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF

E A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA PORTUENSE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO

ANULARE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO

DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SULLA TANGENZIALE

RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 VERSO SAN

GIOVANNI E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE NELLE DUE DIREZIONI

NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIALE DEL MURO TORTO DA VIA

SAN PAOLO DEL BRASILE A VIA LUISA DI SAVOIA

E NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA: SUL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI E

CODE DA PONTE PALATINO A PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO E DA PONTE

REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO.

RICODIAMO CHE FINO ALLE 19 RIMARRANNO IN FUNZIONE LE ZTL DEL CENTRO STORICO

E DEL TRIDENTE.

