Traffico Roma del 06-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 19:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E

DELL’ACI,

IL TRAFFFICO STA TORNANDO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE

DEI DISAGI SONO ANCORA PRESENTI SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON

CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA

VIA DEL MARE.

NEL CENTRO STORICO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN PROSSIMITA’

DI PIAZZA NAVONA

SUL LUNGOTEVERE DA PONTE GIUSEPPE MAZZINI A PONTE REGINA MARGHERITA VERSO

PONTE FLAMINIO E DA PONTE REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE

DI PONTE TESTACCIO..

SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE VERSO

SAN GIOVANNI

INFINE SULLA DIRAMAZIONE ROMA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN PROSSIMITA’

DEL RACCORDO ANULARE VERSO ROMA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma