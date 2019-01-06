Traffico Roma del 06-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E
DELL’ACI,
IL TRAFFFICO STA TORNANDO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE
DEI DISAGI SONO ANCORA PRESENTI SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON
CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
VIA DEL MARE.
NEL CENTRO STORICO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN PROSSIMITA’
DI PIAZZA NAVONA
SUL LUNGOTEVERE DA PONTE GIUSEPPE MAZZINI A PONTE REGINA MARGHERITA VERSO
PONTE FLAMINIO E DA PONTE REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE
DI PONTE TESTACCIO..
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE VERSO
SAN GIOVANNI
INFINE SULLA DIRAMAZIONE ROMA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN PROSSIMITA’
DEL RACCORDO ANULARE VERSO ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma