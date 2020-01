Traffico Roma del 06-01-2020 ore 08:00

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN UNA

GIORNATA CARATTERIZZATA, PER LO PIù, DA MANIFESTAZIONE SPORTIVE DEDICATE

ALL’EPIFANIA.

Dalle 9,30 all’Appio-Tuscolano, la XXVIII edizione della gara “Corri per la

Befana”. Partenza e arrivo in via Lemonia.

Dalle 10 alle 13 nell’area di Villa Borghese si terrà la gara podistica

“La corsa del Giocattolo”.

Dalle 10 alle 13,30, terza edizione della “Befana al IV Municipio”: Via

delle Cave di Pietralata e largo Antonio Beltramelli saranno chiusi al

traffico tra via Galantara e via Cupra.

A PARTIRE DALLE 10:00 In programma il corteo storico folcloristico “Viva la

Befana”. UNA sfilata di bande musicali e figuranti in costume che

accompagneranno i “Re Magi” nell’area di Castel Sant’Angelo.

Il corteo si muoverà alle 10,10 da largo Giovanni XXIII e percorrerà via

della Conciliazione fino a piazza San Pietro per partecipare all’Angelus

del Papa previsto per MEZZOGIORNO.

PER FINIRE OGGI DALle ore 07.30 alle ore 20.30 divieto di accesso e

circolazione all’interno della ZTL FASCIA VERDE per Ciclomotori e

motoveicoli FINO Ad EURO 1, Autoveicoli a benzina E DIESEL FINO AD EURO 2;

FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 Dalle ore 07.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30

alle 20.30

