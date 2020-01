Traffico Roma del 06-01-2020 ore 11:30

POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTà, QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO

SULLA VIA APPIA NUOVA DAL GRA A VIA DELLE CAPANNELLE VERSO IL CENTRO CITTà.

NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI LEGATE ALL’EPIFANIA:

all’Appio-Tuscolano la XXVIII edizione della gara “Corri per la Befana”,

NELL’AREA DI VILLA BORGHESE La gara podistica “La corsa del Giocattolo”,

MENTRE NELLA ZONA DI PIETRALATA LA terza edizione della “Befana al IV

Municipio”.

NELLA ZONA DEL VATICANO è IN PIENO SVOLGIMENTO IL corteo storico

folcloristico “Viva la Befana”: PARTITO DA LARGO GIOVANNI XXIII è DIRETTO

IN PIAZZA SAN PIETRO ATTRAVERSO via della Conciliazione, PER PARTECIPARE, A

MEZZOGIORNO, all’Angelus del Papa.

FINO ALLE 20:30 divieto di accesso e circolazione all’interno della ZTL-

FASCIA VERDE per Ciclomotori e motoveicoli FINO Ad EURO 1, Autoveicoli a

benzina E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 dalle 16.30

alle 20.30.

