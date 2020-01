Traffico Roma del 06-01-2020 ore 12:30

circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale, in una giornata ricca

di manifestazioni legate all’epifania.

in piazza san pietro in pieno svolgimento l’Angelus con papa francesco, al

quale partecipa anche il corteo storico e folcroristico “vivia la befana”.

al palazzo dello sport dell’eur in programma alle 17:00 la rappresentazione

conclusiva dello spettacolo notre dame de paris: i cancelli d’ingresso

verranno aperti alle 16:00

FINO ALLE 20:30 divieto di accesso e circolazione all’interno della ZTL-

FASCIA VERDE per Ciclomotori e motoveicoli FINO Ad EURO 1, Autoveicoli a

benzina E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 dalle 16.30

alle 20.30.

