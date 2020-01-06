RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 06-01-2020 ore 13:30

di - 06 Gennaio 2020 - 13:30

Più informazioni su


POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  IN VIA BALDO DEGLI UBALDI
ALL’ALTEZZA DI VIA GIACINTO DE VECCHI PIERALICE. BREVI RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO  SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE UMBERTO I DIREZIONE
PONTE FLAMINIO.
FINO ALLE 20:30 DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-
FASCIA VERDE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A
BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 DALLE 16.30
ALLE 20.30. IN CENTRO  ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER LA NAVETTA SHOPPING. LA
LINEA E’ IN SERVIZIO FINO ALLE ORE 20.00, CAPOLINEA IN VIA DI PORTA
PINCIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su