Traffico Roma del 06-01-2020 ore 13:30

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI

ALL’ALTEZZA DI VIA GIACINTO DE VECCHI PIERALICE. BREVI RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE UMBERTO I DIREZIONE

PONTE FLAMINIO.

FINO ALLE 20:30 DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-

FASCIA VERDE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A

BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 DALLE 16.30

ALLE 20.30. IN CENTRO ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER LA NAVETTA SHOPPING. LA

LINEA E’ IN SERVIZIO FINO ALLE ORE 20.00, CAPOLINEA IN VIA DI PORTA

PINCIANA.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma