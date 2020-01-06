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Traffico Roma del 06-01-2020 ore 14:30

di - 06 Gennaio 2020 - 14:30

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BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO  SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E
PONTE UMBERTO I DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
FINO ALLE 20:30 DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-
FASCIA VERDE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A
BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 DALLE 16.30
ALLE 20.30.
 IN CENTRO  ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER LA NAVETTA SHOPPING. LA LINEA E’ IN
SERVIZIO FINO ALLE ORE 20.00, CAPOLINEA IN VIA DI PORTA PINCIANA.
NEL QUARTIERE PIGNETO   PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO  DI UNA INIZIATIVA
CULTURALE SOCIALE  IN OCCASIONE DELLA BEFANA 2020 CHIUSA VIA PESAREO NEL
TRATTO COMPRESO DA VIA PERUGIA  A VIA DEL PIGNETO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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