Traffico Roma del 06-01-2020 ore 16:30
Più informazioni su
TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
FINO ALLE 20:30 DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-
FASCIA VERDE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A
BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 DALLE 16.30
ALLE 20.30.
IN CENTRO ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER LA NAVETTA SHOPPING. LA LINEA E’ IN
SERVIZIO FINO ALLE ORE 20.00, CAPOLINEA IN VIA DI PORTA PINCIANA.
AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR IN PROGRAMMA ALLE 17:00 LA RAPPRESENTAZIONE
CONCLUSIVA DELLO SPETTACOLO NOTRE DAME DE PARIS: I CANCELLI D’INGRESSO
SONO APERTI DALLE 16:00, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO NELLE ZONE
ADIACENTI…
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma