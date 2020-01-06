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Traffico Roma del 06-01-2020 ore 18:00

di - 06 Gennaio 2020 - 18:00

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TRAFFICO  REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
FINO ALLE 20:30 DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-
FASCIA VERDE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A
BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 DALLE 16.30
ALLE 20.30.
 IN CENTRO  ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER LA NAVETTA SHOPPING. LA LINEA E’ IN
SERVIZIO FINO ALLE ORE 20.00, CAPOLINEA IN VIA DI PORTA PINCIANA.
NEL QUARTIERE PIGNETO  PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO  DI UNA INIZIATIVA
CULTURALE SOCIALE  IN OCCASIONE DELLA BEFANA 2020 CHIUSA VIA PESARO NEL
TRATTO COMPRESO TRA  VIA PERUGIA E VIA DEL PIGNETO….
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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