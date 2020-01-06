Traffico Roma del 06-01-2020 ore 19:00
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CHIUSA MOMENTANEAMENTE LA VIA PONTINA PER UN MURO PERICOLANTE
ALL’ALTEZZA DI VIALE CARLO LEVI
FINO ALLE 20:30 DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-
FASCIA VERDE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A
BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 DALLE 16.30
ALLE 20.30.
IN CENTRO ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER LA NAVETTA SHOPPING. LA LINEA E’ IN
SERVIZIO FINO ALLE ORE 20.00, CAPOLINEA IN VIA DI PORTA PINCIANA.
NEL QUARTIERE PIGNETO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI UNA INIZIATIVA
CULTURALE SOCIALE IN OCCASIONE DELLA BEFANA 2020 CHIUSA VIA PESARO NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA PERUGIA E VIA DEL PIGNETO…..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma