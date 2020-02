Traffico Roma del 06-02-2020 ore 07:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA

CASILINA ED ARDEATINA

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E

LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA VIA

FLAMINIA CON CODE TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DI GROTTAROSSA,

SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.

TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO A TRATTI

VERSO IL CENTRO

ALLE ORE 09: 30 E’ INPROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE INVIA XX SETTEMBRE

ALL’ALTEZZA DI VIA QUINTINO SELLANEI PREESI DELLA SEDE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, POSSIBILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO.

