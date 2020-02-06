Traffico Roma del 06-02-2020 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA ED ARDEATINA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E
LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA VIA
FLAMINIA CON CODE TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DI GROTTAROSSA,
SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO A TRATTI
VERSO IL CENTRO
ALLE ORE 09: 30 E’ INPROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE INVIA XX SETTEMBRE
ALL’ALTEZZA DI VIA QUINTINO SELLANEI PREESI DELLA SEDE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, POSSIBILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma