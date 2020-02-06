Traffico Roma del 06-02-2020 ore 08:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA ED ARDEATINA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E
LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA VIA
FLAMINIA CON CODE TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DI GROTTAROSSA,
SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA PONTINA
DELLALL’ALEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO IL CENTRO
OGGI IN VIGORE I CONSUETI BLOCCHI NELLA FASCIA VERDE, DAL LUNEDÌ AL
VENERDÌ SI FERMANO, H24, LE AUTO A BENZINA SINO A EURO 1 E QUELLE DIESEL
FINO A EURO 2.NELl’ANELLO FERROVIARIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (SEMPRE H24)
IL DIVIETO È PER LE AUTO A BENZINA EURO 2, PER QUELLE DIESEL EURO 3 E PER
MOTO E MOTORINI EURO 1. PER MOTO E MOTORINI EURO 0, SEMPRE NELL’ANELLO
FERROVIARIO, IL BLOCCO È ESTESO 7 GIORNI SU 7
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma