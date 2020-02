Traffico Roma del 06-02-2020 ore 09:00

IN APERTUTA ABBIAMO CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELL’IDROVORE DELLA

MAGLIANA E VIA DEL PATTINAGGIO VERSO SL’EUR

CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA

CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA PRIME FILE TRA VIA DELLA

MAGLIANA E LA VIA DEL MARE.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E

LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE NEI PRESSI DELLA STAZIONE, IN

VIALE CSTRENESE VICINO VIA NOLA

TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA VIA

FLAMINIA CON CODE TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DI GROTTAROSSA,

SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA PONTINA DAL

RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

ALLE ORE 09: 30 E’ INPROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE INVIA XX SETTEMBRE

ALL’ALTEZZA DI VIA QUINTINO SELLA NEI PREESI DELLA SEDE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, POSSIBILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma