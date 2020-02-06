Traffico Roma del 06-02-2020 ore 09:00
Più informazioni su
IN APERTUTA ABBIAMO CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELL’IDROVORE DELLA
MAGLIANA E VIA DEL PATTINAGGIO VERSO SL’EUR
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA PRIME FILE TRA VIA DELLA
MAGLIANA E LA VIA DEL MARE.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E
LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE NEI PRESSI DELLA STAZIONE, IN
VIALE CSTRENESE VICINO VIA NOLA
TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA VIA
FLAMINIA CON CODE TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DI GROTTAROSSA,
SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA PONTINA DAL
RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
ALLE ORE 09: 30 E’ INPROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE INVIA XX SETTEMBRE
ALL’ALTEZZA DI VIA QUINTINO SELLA NEI PREESI DELLA SEDE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, POSSIBILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma