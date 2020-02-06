Traffico Roma del 06-02-2020 ore 09:30
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IN APERTUTA ABBIAMO CODE SULLA ROMAFIUMICINO TRA IL RACCORDO ANULARE
E VIA DEL PATTINAGGIO VERO SL’EUR
CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA E LA PONTINA . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER TRAFFICO TRA LA
PISANA E LA LAURENTINA
INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTEI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
SULL’IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLE
VALLI VERSO SAN GIOVANNI
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI AL COLLATINO PER UN INCIDENTE IN VIA ALBERTO
BERGAMINI
A TALENTI ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASSAL BOCCONE NELLE VICINANZE DI VIA
UGO OJETTI E ALLE PORTE DI ROMA POSSIBILI DISAGI SEMPRE PER UN INCIDENTE
IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA VICO EQUENSE
OGGI IN VIGORE I CONSUETI BLOCCHI NELLA FASCIA VERDE, DAL LUNEDÌ AL
VENERDÌ SI FERMANO, H24, LE AUTO A BENZINA SINO A EURO 1 E QUELLE DIESEL
FINO A EURO 2.NELl’ANELLO FERROVIARIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (SEMPRE H24)
IL DIVIETO È PER LE AUTO A BENZINA EURO 2, PER QUELLE DIESEL EURO 3 E PER
MOTO E MOTORINI EURO 1. PER MOTO E MOTORINI EURO 0, SEMPRE NELL’ANELLO
FERROVIARIO, IL BLOCCO È ESTESO 7 GIORNI SU 7
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma