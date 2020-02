Traffico Roma del 06-02-2020 ore 09:30

IN APERTUTA ABBIAMO CODE SULLA ROMAFIUMICINO TRA IL RACCORDO ANULARE

E VIA DEL PATTINAGGIO VERO SL’EUR

CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA

CASILINA E LA PONTINA . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER TRAFFICO TRA LA

PISANA E LA LAURENTINA

INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTEI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,

SULL’IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLE

VALLI VERSO SAN GIOVANNI

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI AL COLLATINO PER UN INCIDENTE IN VIA ALBERTO

BERGAMINI

A TALENTI ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASSAL BOCCONE NELLE VICINANZE DI VIA

UGO OJETTI E ALLE PORTE DI ROMA POSSIBILI DISAGI SEMPRE PER UN INCIDENTE

IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA VICO EQUENSE

OGGI IN VIGORE I CONSUETI BLOCCHI NELLA FASCIA VERDE, DAL LUNEDÌ AL

VENERDÌ SI FERMANO, H24, LE AUTO A BENZINA SINO A EURO 1 E QUELLE DIESEL

FINO A EURO 2.NELl’ANELLO FERROVIARIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (SEMPRE H24)

IL DIVIETO È PER LE AUTO A BENZINA EURO 2, PER QUELLE DIESEL EURO 3 E PER

MOTO E MOTORINI EURO 1. PER MOTO E MOTORINI EURO 0, SEMPRE NELL’ANELLO

FERROVIARIO, IL BLOCCO È ESTESO 7 GIORNI SU 7

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma