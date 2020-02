Traffico Roma del 06-02-2020 ore 10:00

IN APERTUTA ABBIAMO CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA IDROVORE DELLA

MAGLIANA E VIA DEL PATTINAGGIO VERO SL’EUR

CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA

CASILINA APPIA . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER TRAFFICO TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA COLOMBO

INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,

SULL’IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI AL COLLATINO PER UN INCIDENTE IN VIA ALBERTO

BERGAMINI

A TALENTI ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASSAL BOCCONE NELLE VICINANZE DI VIA

UGO OJETTI E ALLE PORTE DI ROMA POSSIBILI DISAGI SEMPRE PER UN INCIDENTE

IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA VICO EQUENSE

UN NUOVO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SI SEGNALA LUNGO LUNGOTEVERE DEGLI

INVENTORI ALL’INTERSEZIONE CON VIA ALESSANDRO CURTO

IN MATTINATA è IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA XX SETTEMBRE

ALL’ALTEZZA DI VIA QUINTINO SELLANEI PREESI DELLA SEDE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, POSSIBILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma