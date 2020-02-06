Traffico Roma del 06-02-2020 ore 10:30
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IN APERTUTA ABBIAMO CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA IDROVORE DELLA
MAGLIANA E VIA DEL PATTINAGGIO VERO SL’EUR
CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA APPIA . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER TRAFFICO TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA COLOMBO
INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
SULL’IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI AL COLLATINO PER UN INCIDENTE IN VIA ALBERTO
BERGAMINI
A TALENTI ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASSAL BOCCONE NELLE VICINANZE DI VIA
UGO OJETTI E ALLE PORTE DI ROMA POSSIBILI DISAGI SEMPRE PER UN INCIDENTE
IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA VICO EQUENSE
UN NUOVO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SI SEGNALA LUNGO LUNGOTEVERE DEGLI
INVENTORI ALL’INTERSEZIONE CON VIA ALESSANDRO CURTO
IN MATTINATA è IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA XX SETTEMBRE
ALL’ALTEZZA DI VIA QUINTINO SELLANEI PREESI DELLA SEDE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, POSSIBILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma