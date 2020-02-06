Traffico Roma del 06-02-2020 ore 12:30
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TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUN
PROBLEMA SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE LA VIA DEL MARE PENALIZZATA
DA UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA DI ACILIA E CASALBERNOCCHI IN DIREZIONE
DEL CENTRO CITTÀ
INCIDENTE SULLA SALARIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEI PRATI FISCALI IN
DIREZIONE DEL CENTRO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
SI È MNORMALIZZATA LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE GIÀ INTERESSATA DA
INCOLONNAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA SALARIA IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI.
MANIFESTAZIONE IN VIA VENTI SETTEMBRE SOTTO LA SEDE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE.
QUESTA NOTTE CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE CASSIA E TRIONFALE TRA LE 21.30 E LE 6.00. DEVIAZIONI SULLA
VIABILITÀ ORDINARIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: bajok
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma