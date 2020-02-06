Traffico Roma del 06-02-2020 ore 13:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI DISAGI AL
TRAFFICO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LAURENTINA E ARDEATINA.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24.
NESSUNA DIFFICOLTÀ SU VIA DEL FORO ITALICO, MENTRE SULLA TANGENZIALE EST
GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO,
VERSO SAN GIOVANNI.
IN ZONA GIANICOLENSE, A CAUSA DI UN RAMO PERICOLANTE, MOMENTANEAMENTE
CHIUSA VIA BERNARDO RAMAZZINI, TRA PIAZZA CARLO FORLANINI E LA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE.
QUESTA NOTTE CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE CASSIA E TRIONFALE TRA LE 21.30 E LE 6.00. DEVIAZIONI SULLA
VIABILITÀ ORDINARIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma