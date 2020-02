Traffico Roma del 06-02-2020 ore 13:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI DISAGI AL

TRAFFICO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LAURENTINA E ARDEATINA.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24.

NESSUNA DIFFICOLTÀ SU VIA DEL FORO ITALICO, MENTRE SULLA TANGENZIALE EST

GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO,

VERSO SAN GIOVANNI.

IN ZONA GIANICOLENSE, A CAUSA DI UN RAMO PERICOLANTE, MOMENTANEAMENTE

CHIUSA VIA BERNARDO RAMAZZINI, TRA PIAZZA CARLO FORLANINI E LA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE.

QUESTA NOTTE CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE CASSIA E TRIONFALE TRA LE 21.30 E LE 6.00. DEVIAZIONI SULLA

VIABILITÀ ORDINARIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma