Traffico Roma del 06-02-2020 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO SOSTENUTO, MA SENZA PARTICOLARI
DISAGI, SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; NESSUN
PROBLEMA ALLA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24.
CIRCOLAZIONE INTENSA E POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA
VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA
DI UN INCIDENTE TRA PIAZZA ELIO RUFINO E VIA DELLE SETTE CHIESE, VERSO IL
CENTRO.
QUESTA NOTTE CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE CASSIA E TRIONFALE TRA LE 21.30 E LE 6.00. DEVIAZIONI SULLA
VIABILITÀ ORDINARIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma