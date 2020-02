Traffico Roma del 06-02-2020 ore 15:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO SOSTENUTO, MA SENZA PARTICOLARI

DISAGI, SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; NESSUN

PROBLEMA ALLA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24.

CIRCOLAZIONE INTENSA E POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA

VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI.

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA

DI UN INCIDENTE TRA PIAZZA ELIO RUFINO E VIA DELLE SETTE CHIESE, VERSO IL

CENTRO.

QUESTA NOTTE CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE CASSIA E TRIONFALE TRA LE 21.30 E LE 6.00. DEVIAZIONI SULLA

VIABILITÀ ORDINARIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma