Traffico Roma del 06-02-2020 ore 16:30

NEL QUARTIERE FLAMINIO, LAVORI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO SU VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI. DALLE 22:00 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 06:00 DI

DOMANI MATTINA, VENERDÌ 7 GENNAIO, IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA CORSO DI

FRANCIA E VIA GUIDOBALDO DEL MONTE.

CON LE STESSE MODALITÀ, I LAVORI SI RIPETONO ANCHE DOMANI.

SEMPRE IN FASCIA NOTTURNA, CONTINUANO LE CHIUSURE SUL GRANDE RACCORDO

ANULARE. DALLE 21:30 DI QUESTA SERA, CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

CASSIA E TRIONFALE. RIAPERTURA PREVISTA ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA,

VENERDÌ 7 FEBBRAIO.

ANCORA CANTIERI IN FASCIA NOTTURNA: SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DALLE 21:00

ALLE 06:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO LO SVINCOLO DI SAN CESAREO, IN

ENTRATA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE.

DOMANI ALLO STADIO OLIMPICO, SI APRE LA SERIE A CON L’ANTICIPO “ROMA-

BOLOGNA” ALLE 20:45. CONSUETE CHIUSURE AL TRAFFICO SU PIAZZALE DELLA

FARNESINA, TRA VIALE PAOLO BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC.

