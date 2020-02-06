Traffico Roma del 06-02-2020 ore 16:30
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NEL QUARTIERE FLAMINIO, LAVORI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO SU VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI. DALLE 22:00 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 06:00 DI
DOMANI MATTINA, VENERDÌ 7 GENNAIO, IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA GUIDOBALDO DEL MONTE.
CON LE STESSE MODALITÀ, I LAVORI SI RIPETONO ANCHE DOMANI.
SEMPRE IN FASCIA NOTTURNA, CONTINUANO LE CHIUSURE SUL GRANDE RACCORDO
ANULARE. DALLE 21:30 DI QUESTA SERA, CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
CASSIA E TRIONFALE. RIAPERTURA PREVISTA ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA,
VENERDÌ 7 FEBBRAIO.
ANCORA CANTIERI IN FASCIA NOTTURNA: SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DALLE 21:00
ALLE 06:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO LO SVINCOLO DI SAN CESAREO, IN
ENTRATA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE.
DOMANI ALLO STADIO OLIMPICO, SI APRE LA SERIE A CON L’ANTICIPO “ROMA-
BOLOGNA” ALLE 20:45. CONSUETE CHIUSURE AL TRAFFICO SU PIAZZALE DELLA
FARNESINA, TRA VIALE PAOLO BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma