Traffico Roma del 06-02-2020 ore 17:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCHE A CAUSA DI UN

INCIDENTE, CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’OSTIENSE E

L’ARDEATINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS

E IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO.

TRAFFICO INTENSO, MA SENZA PARTICOLARI DISAGI, ANCHE SUL TRATTO URBANO

DELLA A24, IN USCITA DA ROMA, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO ALL’INGRESSO

DEL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, E SEMPRE SULLA STESSA DIREZIONE, LUNGO LA

TANGEZIALE EST, TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO A24.

IN ZONA CASTELVERDE, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN

INCIDENTE SU VIA DI MASSA SAN GIULIANO, ALTEZZA VIA SANTA MARIA DI LORETO.

IN USCITA DA ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTATA SU VIA CASSIA, VIA

FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DALLE 21:00 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA,

CHIUSO LO SVINCOLO DI SAN CESAREO, IN ENTRATA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA

DEL SOLE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE, AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma