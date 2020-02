Traffico Roma del 06-02-2020 ore 17:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, ANCHE PER UN INCIDENTE

AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA OSTIENSE E

TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E

IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, MA SENZA PARTICOLARI DISAGI, ANCHE SUL TRATTO

URBANO DELLA A24, IN USCITA DA ROMA, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO

ALL’INGRESSO DEL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA,

VERSO SAN GIOVANNI; SULLA TANGENZIALE, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,

TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO A24.

ORARIO DI PUNTA E AUMENTO DEGLI SPOSTAMENTI LUNGO VIA AURELIA, VIA

TRIONFALE, VIA CASSIA E VIA FLAMINIA. TRAFFICATA VIA NOMENTANA, IN

PARTICOLARE DA VIALE KANT.

NEL QUARTIERE FLAMINIO, LAVORI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO SU VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI. DALLE 22:00 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 06:00 DI

DOMANI MATTINA, VENERDÌ 7 FEBBRAIO, IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA CORSO DI

FRANCIA E VIA GUIDOBALDO DEL MONTE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE, AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma