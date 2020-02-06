Traffico Roma del 06-02-2020 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, ANCHE PER UN INCIDENTE
AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA OSTIENSE E
TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E
IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, MA SENZA PARTICOLARI DISAGI, ANCHE SUL TRATTO
URBANO DELLA A24, IN USCITA DA ROMA, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO
ALL’INGRESSO DEL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA,
VERSO SAN GIOVANNI; SULLA TANGENZIALE, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,
TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO A24.
ORARIO DI PUNTA E AUMENTO DEGLI SPOSTAMENTI LUNGO VIA AURELIA, VIA
TRIONFALE, VIA CASSIA E VIA FLAMINIA. TRAFFICATA VIA NOMENTANA, IN
PARTICOLARE DA VIALE KANT.
NEL QUARTIERE FLAMINIO, LAVORI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO SU VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI. DALLE 22:00 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 06:00 DI
DOMANI MATTINA, VENERDÌ 7 FEBBRAIO, IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA GUIDOBALDO DEL MONTE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE, AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma