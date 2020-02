Traffico Roma del 06-02-2020 ore 18:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE LA

CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA

TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RIMANE MAGGIORMENTE CONCENTRATO

TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.

RALLENTAMENTI, SEMPRE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO, IN USCITA DA ROMA SUL

PERCORSO URBANO DELLA A24, DA VIA DI PORTONACCIO AL BIVIO DEL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA,

VERSO SAN GIOVANNI; SULLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA STESSA

DIREZIONE, TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO A24.

IN ZONA MONTE SACRO, POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SU VIA ARTURO GRAF,

VERSO LA NOMENTANA.

SEMPRE INTENSO, IN USCITA DALLA CAPITALE, IL TRAFFICO SU VIA AURELIA, VIA

CASSIA E VIA FLAMINIA NUOVA, MENTRE SU VIA SALARIA SI STA IN FILA

DALL’AEROPORTO DELL’URBE FINO A VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO.

MAGGIORMENTE SOSTENUTA, RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, LA

CIRCOLAZIONE SU VIA OSTIENSE E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN PARTICOLARE

DAL RACCORDO ANULARE VERSO OSTIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE, AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma