Traffico Roma del 06-02-2020 ore 18:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE LA
CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA
TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RIMANE MAGGIORMENTE CONCENTRATO
TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.
RALLENTAMENTI, SEMPRE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO, IN USCITA DA ROMA SUL
PERCORSO URBANO DELLA A24, DA VIA DI PORTONACCIO AL BIVIO DEL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA,
VERSO SAN GIOVANNI; SULLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA STESSA
DIREZIONE, TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO A24.
IN ZONA MONTE SACRO, POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SU VIA ARTURO GRAF,
VERSO LA NOMENTANA.
SEMPRE INTENSO, IN USCITA DALLA CAPITALE, IL TRAFFICO SU VIA AURELIA, VIA
CASSIA E VIA FLAMINIA NUOVA, MENTRE SU VIA SALARIA SI STA IN FILA
DALL’AEROPORTO DELL’URBE FINO A VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO.
MAGGIORMENTE SOSTENUTA, RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, LA
CIRCOLAZIONE SU VIA OSTIENSE E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN PARTICOLARE
DAL RACCORDO ANULARE VERSO OSTIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE, AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma