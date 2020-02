Traffico Roma del 06-02-2020 ore 19:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, UN INCIDENTE ORA

RISOLTO, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL TRAFFICO TRA L’AUTOSTRADA DI

FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RIMANE

MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, GLI SPOSTAMENTI SI MANTENGONO SEMPRE SENZA

PARTICOLARI DISAGI, LUNGO TUTTO IL PERCORSO TRA LA TANGENZIALE EST IL BIVIO

PER IL GRA.

INVIARIATA LA SITUAZIONE SU VIA DEL FORO ITALICO: CODE A TRATTI DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; SULLA TANGENZIALE EST,

PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E

IL BIVIO A24.

A CASAL BRUCIATO, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE

SU VIA FILIPPO MEDA, IN PROSSIMITà DI VIA ACHILLE BENEDETTI. PER LO STESSO

MOTIVO, ATTENZIONE IN ZONA VILLA SPADA SU VIA RADICOFANI, ALTEZZA VIA SAN

BERNARDINO DA SIENA.

CODE PER UN TERZO INCIDENTE, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.

SEMPRE TRAFFICATE, VISTO L’ORARIO DI PUNTA, VIA CASSA, VIA FLAMINIA NUOVA E

VIA SALARIA. RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA OSTIENSE E SU VIA CASILINA, IN

QUESTO TRA IL GRA E BORGATA FINOCCHIO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma