Traffico Roma del 06-02-2020 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CONTINUANO I DISAGI PER TRAFFICO E INCIDENTI

SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA,

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO.

PROSEGUONO I RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A

VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI E SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI

TIBURTINA A VIALE CASTRENSE, VERSO QUEST’ULTIMA.

IN ZONA VAL MELAINA, CODE SU VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA

TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL GRA. FILE, PER LO

STESSO MOTIVO, ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E

VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.

UN TERZO INCIDENTE SU VIA TOR BELLA MONACA, ALTEZZA VIA CASILINA.

MENO TRAFFICO SU VIA FLAMINIA NUOVA, MA SONO ANCORA INTENSI GLI SPOSTAMENI

SU VIA CASSIA E SU VIA PONTINA, IN PARTICOLARE TRA SPINACETO E LA COLOMBO.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DALLE 21:00 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA,

CHIUSO LO SVINCOLO DI SAN CESAREO, IN ENTRATA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA

DEL SOLE.

