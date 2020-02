Traffico Roma del 06-02-2020 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

MIGLIORA IL TRAFFICO SU TUTTA LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO

ANULARE, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA PONTINA E

APPIA, MA SENZA NESSUN PARTICOLARE PROBLEMA DOPO LE DIFFICOLTÀ CAUSATE DAI

PRECEDENTI INCIDENTI.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRAFFICO INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA

CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA

TANGENZIALE EST DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E

VIALE CASTRENSE, VERSO QUES’ULTIMA.

ANCORA PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PERCHÈ UN INCIDENTE HA CREATO

MAGGIORI DISAGI AL TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE,

VERSO OSTIA.

IN FASCIA NOTTURNA, CONTINUANO LE CHIUSURE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

DALLE 21:30 DI QUESTA SERA, CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E

TRIONFALE. RIAPERTURA PREVISTA ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA, VENERDÌ 7

FEBBRAIO.

NEL QUARTIERE FLAMINIO, LAVORI E CHIUSURE PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO SU

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI. DALLE 22:00 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 06:00

DI DOMANI MATTINA, IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA CORSO DI FRANCIA E VIA

GUIDOBALDO DEL MONTE.

