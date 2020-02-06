Traffico Roma del 06-02-2020 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
MIGLIORA IL TRAFFICO SU TUTTA LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULARE, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA PONTINA E
APPIA, MA SENZA NESSUN PARTICOLARE PROBLEMA DOPO LE DIFFICOLTÀ CAUSATE DAI
PRECEDENTI INCIDENTI.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRAFFICO INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA
TANGENZIALE EST DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E
VIALE CASTRENSE, VERSO QUES’ULTIMA.
ANCORA PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PERCHÈ UN INCIDENTE HA CREATO
MAGGIORI DISAGI AL TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE,
VERSO OSTIA.
IN FASCIA NOTTURNA, CONTINUANO LE CHIUSURE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
DALLE 21:30 DI QUESTA SERA, CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E
TRIONFALE. RIAPERTURA PREVISTA ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA, VENERDÌ 7
FEBBRAIO.
NEL QUARTIERE FLAMINIO, LAVORI E CHIUSURE PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO SU
VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI. DALLE 22:00 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 06:00
DI DOMANI MATTINA, IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
GUIDOBALDO DEL MONTE.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE, SONO DISPONIBILI SUL SITO
ROMA.LUCEVERDE.IT
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma