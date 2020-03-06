Traffico Roma del 06-03-2020 ore 07:30
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ,
IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL
GRA RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A VIALE DI TOR DI
QUINTO; CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE PER LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL GRA A VIA LICIO GIORGIERI SEMPRE
VERSO IL CENTRO.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
DAlla salAria A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI trA anagnina e ardeatina.
ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI
RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL
CENTRO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: DANEIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma