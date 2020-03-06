Traffico Roma del 06-03-2020 ore 08:00
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA
RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A VIALE DI TOR DI QUINTO;
CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI:
CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E RALLENTAMENTI DA VIA
AURELIA ANTICA VERSO IL GRA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE
EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,
INCOLONNAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN
GIOVANNI CODE DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA ANAGNINA E ARDEATINA.
ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI
RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma