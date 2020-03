Traffico Roma del 06-03-2020 ore 08:30

NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO traffico rallentato PER incidente SU Via dei

Cerchi ALL’Altezza DI Via di San Gregorio.

ALTRO INCIDENTE AL FLAMINIO SUL Lungotevere Flaminio Altezza Via Francesco

Milizia, CI TROVIAMO NEI PRESSI DEL PONTE DELLA MUSICA: CI SONO

RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA RAFFAELE STERN in direzione Piazza Gentile

da Fabriano.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO PER LA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI,

CODE DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

MENTRE VERSO LO STADIO OLIMPICO CI SONO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA

SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIIOVANNI

XXIII.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA ANAGNINA ED APPIA.

