Traffico Roma del 06-03-2020 ore 09:00
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NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO traffico rallentato PER incidente SU Via dei
Cerchi ALL’Altezza DI Via di San Gregorio.
ALTRO INCIDENTE AL FLAMINIO SUL Lungotevere Flaminio Altezza Via Francesco
Milizia, CI TROVIAMO NEI PRESSI DEL PONTE DELLA MUSICA: CI SONO
RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA RAFFAELE STERN in direzione Piazza Gentile
da Fabriano.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO PER LA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI,
CODE DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
MENTRE VERSO LO STADIO OLIMPICO CI SONO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA
SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIIOVANNI
XXIII.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA ANAGNINA ED APPIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: DANEIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma