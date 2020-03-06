Traffico Roma del 06-03-2020 ore 09:30
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA
RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A VIALE DI TOR DI QUINTO;
CODE ANCHE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE AL BIVIO PER LA TANG.EST.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI:
CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E RALLENTAMENTI DA VIA
AURELIA ANTICA VERSO IL GRA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI VERSO
LA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA
VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA
SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma