Traffico Roma del 06-03-2020 ore 10:30
Più informazioni su
A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA
RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A VIALE DI TOR DI QUINTO.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO CITTà;
TRAFFICATA ANCHE LA TANG.EST, VERSO SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA DELLA RMAPA
D’INGERSSO PER LA A24.
SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI PER
TRAFFICO E LAVORI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA VIA AURELIA, tra la stazione Aurelia e via di
Villa Troili. Il traffico in direzione Centro è deviato sulla corsia
laterale e poi procede sulla corsia opposta PREDISPOSTA a doppio senso DI
CIRCOLAZIONE: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, CON
RALLENTAMENTI ANCHE DA VIA AURELIA ANTICA VERSO IL GRA.
ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI
RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma