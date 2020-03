Traffico Roma del 06-03-2020 ore 10:30

A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA

RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A VIALE DI TOR DI QUINTO.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO CITTà;

TRAFFICATA ANCHE LA TANG.EST, VERSO SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA DELLA RMAPA

D’INGERSSO PER LA A24.

SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI PER

TRAFFICO E LAVORI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA VIA AURELIA, tra la stazione Aurelia e via di

Villa Troili. Il traffico in direzione Centro è deviato sulla corsia

laterale e poi procede sulla corsia opposta PREDISPOSTA a doppio senso DI

CIRCOLAZIONE: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, CON

RALLENTAMENTI ANCHE DA VIA AURELIA ANTICA VERSO IL GRA.

ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO

E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI

RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma