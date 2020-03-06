Traffico Roma del 06-03-2020 ore 11:30
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INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI BOCCEA FRA VIA DI VAL CANNUTA E LARGO DI
BOCCEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA VIA CASILINA FRA VIA DI TORRENOVA
ED IL GRA IN DIREZIONE CENTRO.
A MONTESACRO CHIUSA AL TRAFFICO VIA ETNA ALTEZZA VIA POLVESE IN DIREZIONE
VIALE TIRRENO: SI TRATTA DI LAVORI AL GASDOTTO
LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA VIA AURELIA, TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI
VILLA TROILI. IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO È DEVIATO SULLA CORSIA
LATERALE E POI PROCEDE SULLA CORSIA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, CON
RALLENTAMENTI ANCHE DA VIA AURELIA ANTICA VERSO IL GRA.
ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI
RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma