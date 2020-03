Traffico Roma del 06-03-2020 ore 11:30

INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI BOCCEA FRA VIA DI VAL CANNUTA E LARGO DI

BOCCEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA VIA CASILINA FRA VIA DI TORRENOVA

ED IL GRA IN DIREZIONE CENTRO.

A MONTESACRO CHIUSA AL TRAFFICO VIA ETNA ALTEZZA VIA POLVESE IN DIREZIONE

VIALE TIRRENO: SI TRATTA DI LAVORI AL GASDOTTO

LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA VIA AURELIA, TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI

VILLA TROILI. IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO È DEVIATO SULLA CORSIA

LATERALE E POI PROCEDE SULLA CORSIA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, CON

RALLENTAMENTI ANCHE DA VIA AURELIA ANTICA VERSO IL GRA.

ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO

E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI

RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma