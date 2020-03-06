Traffico Roma del 06-03-2020 ore 13:30
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INCIDENTE SU Via del Foro Italico IN DIREZIONE S. GIOVANNI: CI SONO CODE
fra Corso di Francia e ViaLE della Moschea; INCOLONNAMENTI PER CURIOSI
ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, A PARTIRE DALLA VIA
SALARIA.
TRAFFICATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE VIALE DELLA MOSCHEA PARTIRE DA PONTE
SALARIO IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO. A TAL PROPROSITO RICORDIAMO
CHE VIALE DELLA MOSCHEA è PERCORRIBILE SOLO IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO
ITALICO, A SENSO UNICO, A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE, E DI
CONSEGUENZA SU VIA DEL FORO ITALICO è CHIUSO LO SVINCOLO D’USCITA PER VIALE
DELLA MOSCHEA.
SEMPRE A ROMA NORD, ZONA FLEMING, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN Via
Francesco Saverio Nitti ALTEZZA Via Francesco Borgatti.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA VIA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER
LA A24.
CODE PER LAVORI SULLA VIA AURELIA, TRA IL GRA E VIA AURELIA ANTICA, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma