Traffico Roma del 06-03-2020 ore 14:30

INCIDENTE SU Via del Foro Italico IN DIREZIONE S. GIOVANNI: CI SONO CODE

fra Corso di Francia e ViaLE della Moschea; INCOLONNAMENTI PER CURIOSI

ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, A PARTIRE DALLA VIA

SALARIA.

TRAFFICATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE VIALE DELLA MOSCHEA PARTIRE DA PONTE

SALARIO IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO. A TAL PROPROSITO RICORDIAMO

CHE VIALE DELLA MOSCHEA è PERCORRIBILE SOLO IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO

ITALICO, A SENSO UNICO, A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE, E DI

CONSEGUENZA SU VIA DEL FORO ITALICO è CHIUSO LO SVINCOLO D’USCITA PER VIALE

DELLA MOSCHEA.

SEMPRE A ROMA NORD, ZONA FLEMING, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN Via

Francesco Saverio Nitti ALTEZZA Via Francesco Borgatti.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA VIA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER

LA A24.

CODE PER LAVORI SULLA VIA AURELIA, TRA IL GRA E VIA AURELIA ANTICA, IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma