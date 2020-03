Traffico Roma del 06-03-2020 ore 15:30

SULLA VIA NOMENTANA TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE E PIAZZA SEMPIONE, IN

DIREZIONE QUINDI MONTESACRO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI.

SULLA TANGENZIALE EST, NEL TRATTO CORSO FRANCIA-VIA DEI CAMPI SPORTIVI,

CODE VERSO LA NOMENTANA. ORA SI TRATTA DI TRAFFICO, IN PRECEDENZA C’ERA UN

INCIDENTE.

POI AL MOMENTO IN PIù STRADE A PROVOCARE DISAGI CI SONO LAVORI IN CORSO:

SUL VIALE TOGLIATTI CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24 DIREZIONE COLLI ANIENE –

TIBURTINA.

LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE LAURENTINA TRA VIA DEL

CAPPELLACCIO E L’EUR.

ALL’EUR, PER LAVORI, CODE SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA: DISAGI TRA IL

LAGHETTO E LA PONTINA.

SULLA VIA AURELIA DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO CHE COLLEGA LA VIA

AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE.

E CI SONO LAVORI ANCHE SUL RACCORDO, TRA LA NOMENTANA E LA A24 IN DIREZIONE

CIAMPINO. RALLENTAMENTI.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma