Traffico Roma del 06-03-2020 ore 16:30
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SULLA VIA NOMENTANA TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE E PIAZZA SEMPIONE, IN
DIREZIONE QUINDI MONTESACRO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI.
SULLA TANGENZIALE EST, NEL TRATTO CORSO FRANCIA-VIA DEI CAMPI SPORTIVI,
CODE VERSO LA NOMENTANA. ORA SI TRATTA DI TRAFFICO, IN PRECEDENZA C’ERA UN
INCIDENTE.
POI AL MOMENTO IN PIù STRADE A PROVOCARE DISAGI CI SONO LAVORI IN CORSO:
SUL VIALE TOGLIATTI CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24 DIREZIONE COLLI ANIENE –
TIBURTINA.
LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE LAURENTINA TRA VIA DEL
CAPPELLACCIO E L’EUR.
ALL’EUR, PER LAVORI, CODE SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA: DISAGI TRA IL
LAGHETTO E LA PONTINA.
SULLA VIA AURELIA DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO CHE COLLEGA LA VIA
AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE.
E CI SONO LAVORI ANCHE SUL RACCORDO, TRA LA NOMENTANA E LA A24 IN DIREZIONE
CIAMPINO. RALLENTAMENTI.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma