Traffico Roma del 06-03-2020 ore 17:00

DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI IN

CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA NOMENTANA IN

DIREZIONE QUINDI SALARIA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO

E CURSIOSI DALLO SVINCOLO BUFALOTTA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER

TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA E DA QUI SINO

ALL’USCITA TUSCOLANA.

IN CITTÀ NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO. DA SEGNALARE CODE SULLA

TANGENZIALE TRA L’USCITA TOR DI QUINTO E LA SALARIA, QUINDI DALLO SVINCOLO

MONTI TIBURTINI/PIETRALATA SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, IL TUTTO

VERSO SAN GIOVANNI.

CODE IN VIA CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.

POI DOBBIAMO SEGNALARE INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO CON CODE TRA L’USCITA

MAGLIANA E L’EUR IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. CODE PER TRAFFICO DALL’EUR

ALL’USCITA PER VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

METRO A, È STATA RIAPERTA LA STAZIONE DI BARBERINI, RESTA CHIUSA PER LAVORI

LA STAZIONE CORNELIA.

PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma