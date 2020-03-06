Traffico Roma del 06-03-2020 ore 17:00
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DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI IN
CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA NOMENTANA IN
DIREZIONE QUINDI SALARIA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO
E CURSIOSI DALLO SVINCOLO BUFALOTTA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER
TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA E DA QUI SINO
ALL’USCITA TUSCOLANA.
IN CITTÀ NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO. DA SEGNALARE CODE SULLA
TANGENZIALE TRA L’USCITA TOR DI QUINTO E LA SALARIA, QUINDI DALLO SVINCOLO
MONTI TIBURTINI/PIETRALATA SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, IL TUTTO
VERSO SAN GIOVANNI.
CODE IN VIA CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.
POI DOBBIAMO SEGNALARE INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO CON CODE TRA L’USCITA
MAGLIANA E L’EUR IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. CODE PER TRAFFICO DALL’EUR
ALL’USCITA PER VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
METRO A, È STATA RIAPERTA LA STAZIONE DI BARBERINI, RESTA CHIUSA PER LAVORI
LA STAZIONE CORNELIA.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma