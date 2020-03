Traffico Roma del 06-03-2020 ore 17:30

STA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, RIMOSSO L’INCIDENTE IN

CARREGGIATA ESTERNA AVVENUTO POCO PRIMA DELL’USCITA NOMENTANA IN DIREZIONE

QUINDI SALARIA. RESTANO RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ.

IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLO SVINCOLO

BUFALOTTA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER

TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA E DA QUI SINO

ALL’USCITA TUSCOLANA.

ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA ROMA FIUMICINO, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA

L’USCITA MAGLIANA/TRASTEVERE E L’EUR IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE DI FIUMICINO DALL’EUR ALL’USCITA PER VIA

ISACCO NEWTON.

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA L’USCITA TOR DI

QUINTO E LA SALARIA, QUINDI DALLO SVINCOLO MONTI TIBURTINI/PIETRALATA SINO

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD – TRATTO INIZIALE DELLA ROMA NAPOLI – CODE TRA

IL RACCORDO E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DI NAPOLI

