Traffico Roma del 06-03-2020 ore 18:00

SOSTENUTO MA COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA

CITTADINA.

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE DALLO SVINCOLO

NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA.

NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER

TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA E DA QUI SINO ALLO

SVINCOLO TUSCOLANA.

ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA ROMA FIUMICINO, UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO

DELLA MAGLIANA PROVOCA CODE TRA L’USCITA MAGLIANA/PARCO DE MEDICI E L’EUR

IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA L’USCITA TOR DI

QUINTO E LA SALARIA, QUINDI DALLO SVINCOLO MONTI TIBURTINI/PIETRALATA SINO

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA

SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO NELLE DUE DIREZIONI,

RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO TRA VIA LICIO

GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI-

INCIDENTE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, INEVITABILI I

DISAGI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A CINECITTÀ PER UN INCIDENTE

AVVENUTO IN VIALE BRUNO RIZZIERI ALL’ALATEZZA DI VIA WALTER PROCACCINI.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD – TRATTO INIZIALE DELLA ROMA NAPOLI – CODE TRA

IL RACCORDO E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DI NAPOLI

AUTORE: IVAN VALENTE

