Traffico Roma del 06-03-2020 ore 18:00
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SOSTENUTO MA COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA
CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE DALLO SVINCOLO
NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER
TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA E DA QUI SINO ALLO
SVINCOLO TUSCOLANA.
ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA ROMA FIUMICINO, UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO
DELLA MAGLIANA PROVOCA CODE TRA L’USCITA MAGLIANA/PARCO DE MEDICI E L’EUR
IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA L’USCITA TOR DI
QUINTO E LA SALARIA, QUINDI DALLO SVINCOLO MONTI TIBURTINI/PIETRALATA SINO
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA
SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO NELLE DUE DIREZIONI,
RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO TRA VIA LICIO
GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI-
INCIDENTE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, INEVITABILI I
DISAGI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A CINECITTÀ PER UN INCIDENTE
AVVENUTO IN VIALE BRUNO RIZZIERI ALL’ALATEZZA DI VIA WALTER PROCACCINI.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD – TRATTO INIZIALE DELLA ROMA NAPOLI – CODE TRA
IL RACCORDO E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DI NAPOLI
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma