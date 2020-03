Traffico Roma del 06-03-2020 ore 19:00

NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE

SULLA RETE VIARIA CITTADINA IN VIRTÙ DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE, ANCHE SE

NON MANCANO I DISAGI.

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE DALLO SVINCOLO

CENTRALE DEL LATTE SINO ALL’USCITA LA RUSTICA.

NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER

TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMANINA.

TUTTO REGOLARE SULLA ROMA FIUMICINO, GIÀ PENALIZZATA DA UN INCIDENTE

AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA L’USCITA TOR DI

QUINTO E LA SALARIA E DALL’USCITA PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.

SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO NELLE DUE DIREZIONI,

RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO TRA VIA LICIO

GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI-

INCIDENTE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, INEVITABILI I

DISAGI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A CINECITTÀ PER UN INCIDENTE

AVVENUTO IN VIALE BRUNO RIZZIERI ALL’ALATEZZA DI VIA WALTER PROCACCINI.

PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO

REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI

SPOSTAMENTI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma