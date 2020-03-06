Traffico Roma del 06-03-2020 ore 19:30
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TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, GRAZIE ANCHE
ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE; NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE NÉ
SULLE ALTRE AUTOSTRADE. ANCHE SULLE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA
IMPEDIMENTI DI RILIEVO.
FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO
NELLE DUE DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO
TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL LAGHETTO DELL’EUR SINO AL BIVIO CON
LA PONTINA, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI LAVORI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma