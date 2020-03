Traffico Roma del 06-03-2020 ore 19:30

TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, GRAZIE ANCHE

ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE; NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE NÉ

SULLE ALTRE AUTOSTRADE. ANCHE SULLE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA

IMPEDIMENTI DI RILIEVO.

FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO

NELLE DUE DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO

TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.

CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL LAGHETTO DELL’EUR SINO AL BIVIO CON

LA PONTINA, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI LAVORI.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma