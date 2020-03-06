Traffico Roma del 06-03-2020 ore 20:00
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO SULLA RETE VIARIA CITTADINA, GRAZIE ANCHE
ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE; NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE NÉ
SULLE ALTRE AUTOSTRADE. ANCHE SULLE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA
IMPEDIMENTI DI RILIEVO.
FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO
NELLE DUE DIREZIONI, RICORDIAMO CHE L’AURELIA È CHIUSA PER LAVORI IN CORSO
TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.
CODE ANCHE SULLA CRISTOFRO COLOMBO DAL LAGHETTO DELL’EUR SINO AL BIVIO CON
LA PONTINA, SI TRATTA DI LAVORI.
NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA PER UNO SMOTTAMENTO VIA BUIE D’ISTRIA.
DEVIAZIONI LOCALI.
RICORDIAMO CHE OGGI SONO SCATTATE LE MULTE PER CHI NON È IN REGOLA CON IL
SEGGIOLINO ANTI ABBANDONO, SEGGIOLINO OBBLIGATORIO PER I BIMBI FINO A 4
ANNI DI ETÀ.
PREVISTE SANZIONI DA 81 EURO A 361 EURO CON LA DECURTAZIONE DI 5 PUNTI
DALLA PATENTE DI GUIDA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma